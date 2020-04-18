Новости технологий

02:55 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Facebook добавил к своим эмодзи «заботливый лайк»

01:26, 18.04.2020
Facebook добавил к своим эмодзи «заботливый лайк»

Facebook пополнил характерный для соцсети набор реакций пользователей, создав «заботливый лайк». Эмодзи изображает человека, обнимающего сердце.

Также в мессенджере появится бьющееся сердце, которое должно отобразить тот же вид реакции в личном общении.

Новый лайк вводится для того, чтобы пользователи могли выражать друг другу поддержку во время пандемии коронавируса, пишет The Verge.

Новая реакция будет доступна в десктопной версии соцсети и в мобильном приложении со следующей недели.

ТехнологииITМедиа
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров