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В КФУ сообщили о первом заразившемся коронавирусом студенте

17:25, 17.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В КФУ сообщили о первом заразившемся коронавирусом студенте
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Студент Казанского федерального университета (КФУ) заразился коронавирусной инфекцией. Еще у двух поставлен диагноз «пневмония».

На сегодня простудные заболевания зафиксированы у 392 студентов головного вуза, сообщил проректор по социальной и воспитательной работе университета Ариф Межведилов.

Кроме того, в Елабужском институте КФУ есть 16 студентов с простудными заболеваниями и 27 заболевших в Набережночелнинском институте, передает пресс-служба КФУ.

Студент с COVID-19 проходит лечение в отдельном стационаре с соблюдением всех мер предосторожности, добавил Межведилов.

Напомним, что за прошедшие сутки в Татарстане зарегистрированы 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в республике зафиксировано 144 случая. При этом вылечились уже 24 человека.

ОбществоОбразованиеМедицина Татарстан
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