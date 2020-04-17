Минниханов: Татарстан может разместить в обсерваторах до 1 тыс. человек
Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что в республике в случае необходимости в обсерваторах могут разместить до 1 тыс. человек.
Также более тысячи коек обеспечены аппаратами ИВЛ.
Все медицинские учреждения обеспечены оборудованием, лекарствами и средствами защиты, персонал полностью готов, рассказал глава республики.
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