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Минниханов: Татарстан может разместить в обсерваторах до 1 тыс. человек

16:24, 17.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минниханов: Татарстан может разместить в обсерваторах до 1 тыс. человек
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что в республике в случае необходимости в обсерваторах могут разместить до 1 тыс. человек.

Также более тысячи коек обеспечены аппаратами ИВЛ.

Все медицинские учреждения обеспечены оборудованием, лекарствами и средствами защиты, персонал полностью готов, рассказал глава республики.

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