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В России перепрофилируют еще 44 больницы из-за коронавируса

16:08, 17.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России перепрофилируют еще 44 больницы из-за коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России перепрофилируют еще 44 больницы из-за коронавируса, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Мы планируем, помимо Москвы, перепрофилировать еще 44 медицинские организации, это более 5 тыс. коек», — сказал он в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, что в мероприятии также принимает участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Кроме того, сейчас Минздрав РФ провел переподготовку более 1,2 млн медработников для борьбы с коронавирусом, отчитался министр.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом человек за сутки увеличилось более чем на 4 тысячи в России.

ОбществоВластьМедицина
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