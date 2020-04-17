В России перепрофилируют еще 44 больницы из-за коронавируса

В России перепрофилируют еще 44 больницы из-за коронавируса, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Мы планируем, помимо Москвы, перепрофилировать еще 44 медицинские организации, это более 5 тыс. коек», — сказал он в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.



Отметим, что в мероприятии также принимает участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Кроме того, сейчас Минздрав РФ провел переподготовку более 1,2 млн медработников для борьбы с коронавирусом, отчитался министр.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом человек за сутки увеличилось более чем на 4 тысячи в России.

