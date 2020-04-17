Министр культуры Татарстана оценила просьбы коммунистов закрыть сериал «Зулейха открывает глаза»

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на призывы коммунистов перестать показывать сериал «Зулейха открывает глаза».

По ее мнению, такие просьбы негативно сказываются на искусстве в целом.

«Я считаю, что позиция, высказанная в письме [партии «Коммунисты России»], губительна для развития профессионального искусства. Мы все понимаем, что это не документальный фильм, это сериал, построенный по художественному произведению. Любое художественное произведение предполагает в том числе наличие творческой составляющей со стороны автора», — рассказала министр.

Аюпова отметила, что нельзя оценивать любое историческое событие как белое и черное. Фильмы не дают такой оценки, подчеркнула она.

По мнению главы Минкульта РТ, сериал повествует о том, как может быть уязвим человек под давлением обстоятельств, передает «Татар-информ».

Напомним, ранее политическая партия «Коммунисты России» потребовала прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза». Автор книги, по которой сняли кинокартину, Гузель Яхина заявила, что не намерена вступать в перепалку с критиками.

