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Министр культуры Татарстана оценила просьбы коммунистов закрыть сериал «Зулейха открывает глаза»

15:56, 17.04.2020 1
Министр культуры Татарстана оценила просьбы коммунистов закрыть сериал «Зулейха открывает глаза»
Фото: realnoevremya.ru

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на призывы коммунистов перестать показывать сериал «Зулейха открывает глаза».

По ее мнению, такие просьбы негативно сказываются на искусстве в целом.

«Я считаю, что позиция, высказанная в письме [партии «Коммунисты России»], губительна для развития профессионального искусства. Мы все понимаем, что это не документальный фильм, это сериал, построенный по художественному произведению. Любое художественное произведение предполагает в том числе наличие творческой составляющей со стороны автора», — рассказала министр.

Аюпова отметила, что нельзя оценивать любое историческое событие как белое и черное. Фильмы не дают такой оценки, подчеркнула она.

По мнению главы Минкульта РТ, сериал повествует о том, как может быть уязвим человек под давлением обстоятельств, передает «Татар-информ».

Напомним, ранее политическая партия «Коммунисты России» потребовала прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза». Автор книги, по которой сняли кинокартину, Гузель Яхина заявила, что не намерена вступать в перепалку с критиками.

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