В КФУ рассказали, когда в Казани снова потеплеет

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Дожди и сильный ветер в Казань принес циклон с Атлантики, объяснил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

По его словам, скоро Казань попадет в тыловую часть этого циклона и дождя не будет, будет перемычка высокого давления. Также из-за того, что через республику проходят атмосферные фронты и циклоны, сейчас среднесуточная температура в столице Татарстана на один градус ниже нормы.

По прогнозу Гидрометцентра РФ, в субботу днем в столице Татарстана ожидается 10 градусов, а в воскресенье — 11 градусов тепла. В начале следующей недели в Казани ожидается небольшое потепление: в понедельник днем — до 12 градусов, а во вторник и среду — до 14 градусов тепла, пишет «Татар-информ».

Ранее эксперт рассказал, когда в Татарстан вернется весна.