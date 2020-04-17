Оперштаб рассказал о новых заболевших COVID-19 в Татарстане

За последние сутки в Татарстане выявили 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Шесть человек госпитализировали, 10 получают лечение на дому. Два случая COVID-19 являются завозными, остальные 14 — контактными.

Восемь новых пациентов выявили в Казани, по одному — в Челнах и Нижнекамском районе, четверых — в Тюлячинском районе и двоих — в Мамадышском.

Из заболевших семь человек в возрасте от 18 до 30, еще столько же в возрасте от 30 до 50, двоим — от 50 до 60 лет.

