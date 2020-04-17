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Оперштаб рассказал о новых заболевших COVID-19 в Татарстане

11:33, 17.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Оперштаб рассказал о новых заболевших COVID-19 в Татарстане
Фото: tatarstan.ru

За последние сутки в Татарстане выявили 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Шесть человек госпитализировали, 10 получают лечение на дому. Два случая COVID-19 являются завозными, остальные 14 — контактными.

Восемь новых пациентов выявили в Казани, по одному — в Челнах и Нижнекамском районе, четверых — в Тюлячинском районе и двоих — в Мамадышском.

Из заболевших семь человек в возрасте от 18 до 30, еще столько же в возрасте от 30 до 50, двоим — от 50 до 60 лет.

ОбществоМедицина Татарстан
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