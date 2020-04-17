На казанской телебашне разместили призыв оставаться дома — видео

На Казанской телебашне появился призыв оставаться дома. Так Радиотелевизионный передающий центр РТ присоединился к акции Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Теперь на телебашне Казани можно прочитать фразу: «Берегите себя и своих близких, оставайтесь дома!» В Нижнекамске на телевизионной вышке разместили телефон горячей линии по коронавирусу.

Подобные напоминания о соблюдении режима самоизоляции разместились на телебашнях в Москве, Воронеже, Туле, Великом Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, сообщает мэрия Казани.

Также появилось видео с изображением казанской телевышки.