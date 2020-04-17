Казанские авиаперевозчики рассчитывают получить маленькую финансовую поддержку

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин, поручив расширить перечень антикризисных мер, предложил направить в поддержку пострадавших авиакомпаний более 23 миллиардов рублей. Авиаперевозчики приветствовали это решение, но заметили, что денег явно недостаточно, чтобы покрыть все их убытки из-за отмены рейсов во время пандемии коронавируса.



Гендиректор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев считает, что помощи недостаточно, но «это хоть что-то».

— Пока сложно говорить, сколько нам могут дать. Где-то месяц понадобится на эту работу, только через месяц они смогут оперативно это рассмотреть. Мы еще формируем, смотрим свои потери. Мы еще месяц не поработали в условиях этого карантинного периода. Надо проанализировать, подготовить расчеты, потом уже можно сказать, сколько нам нужно, — прокомментировал Трубаев «Реальному времени»,



Вместе с тем Трубаев рассчитывает получить из выделяемых средств свою долю. По его словам, сейчас в правительстве ведут большую аналитическую работу, запрашивают данные у пострадавших авиакомпаний, чтобы на основании этой информации распределить выделяемые средства поддержки. Солидарен с Трубаевым и председатель совета директоров «Тулпар Аэро Групп» Азат Хаким: 23 миллиарда не хватит даже одному «Аэрофлоту»

— Эта сумма должна быть больше в 5—10 раз. Любая поддержка — это всегда хорошо, но сумма мизерная. Отрасль, по сути, вся встала, потери будут колоссальные. Когда закончится — неизвестно. По прогнозам специалистов, в конце июня — начале июля предполагают только начало перевозок и то не всех.



Ранее президент России Владимир Путин в обращении перед совещанием с правительством предложил направить на поддержку пострадавших авиакомпаний более 23 млрд рублей.

