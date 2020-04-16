«Конкурсник» ЗК «Лидер» вновь выставил на торги земли на 1,2 млрд рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося АО «Земельная корпорация «Лидер» вновь выставил на торги 70 земельных участков, входивших в земельные активы «Татфондбанка». В сумме их начальная стоимость составляет 1,23 млрд рублей.

Аукцион с открытой формой представления предложений о цене назначен на 11 июня, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Земли представлены четырьмя лотами. В первый вошли 20 участков, которые оцениваются в 470,8 млн рублей. Во второй — еще 20 участков, стоимостью 375,5 млн. Еще 8 участков предлагается приобрести за 299,7 млн рублей. В последнем лоте — 22 участка, стоимость которых установлена на уровне 83,7 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало о 70 участках, которые «конкурсник» выставил на торги за 1,2 млн рублей. Речь идет о трети земельных активов «Татфондбанка» общей площадью 28,6 тысячи гектаров.