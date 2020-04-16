В системе пропусков зарегистрировались более миллиона татарстанцев

В системе цифровых пропусков зарегистрировались более 1 млн жителей Татарстана.



На 21.00 15 апреля общее количество выданных пропусков на выход приближалось к 4 миллионам. Самой востребованной причиной для выхода остается поездка на дачу/возвращение с дачи (2 млн пропусков), сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Ранее кабинет министров Татарстана дополнил пункт «Первая цель» для получения СМС-пропуска на выход из дома. Теперь можно выйти на улицу не только в суд, но и в военкомат. До этого в Татарстане появились четыре новые цели для оформления СМС-пропуска.