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В системе пропусков зарегистрировались более миллиона татарстанцев

18:26, 16.04.2020
В системе пропусков зарегистрировались более миллиона татарстанцев
Фото: realnoevremya.ru

В системе цифровых пропусков зарегистрировались более 1 млн жителей Татарстана.

На 21.00 15 апреля общее количество выданных пропусков на выход приближалось к 4 миллионам. Самой востребованной причиной для выхода остается поездка на дачу/возвращение с дачи (2 млн пропусков), сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Ранее кабинет министров Татарстана дополнил пункт «Первая цель» для получения СМС-пропуска на выход из дома. Теперь можно выйти на улицу не только в суд, но и в военкомат. До этого в Татарстане появились четыре новые цели для оформления СМС-пропуска.

Общество Татарстан
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