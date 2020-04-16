В Татарстане могут направить запасы фонда ОМС на поддержку больниц в период эпидемии коронавируса

Средства нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татарстана могут направить на поддержку медицинских организаций в период эпидемии коронавируса. Этот вопрос сегодня обсудили на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

В итоге к первому чтению депутаты подготовили соответствующий законопроект, который вносит дополнения в направления использования средств нормированного страхового запаса фонда в 2020—2022 годах, передает пресс-служба Госсовета РТ.

Ранее Министерство финансов Татарстана сообщило, что средства на мероприятия по борьбе с пандемией коронавируса выделяются из резервного фонда.