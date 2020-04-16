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В Татарстане могут направить запасы фонда ОМС на поддержку больниц в период эпидемии коронавируса

17:15, 16.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане могут направить запасы фонда ОМС на поддержку больниц в период эпидемии коронавируса
Фото: tatarstan.ru

Средства нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татарстана могут направить на поддержку медицинских организаций в период эпидемии коронавируса. Этот вопрос сегодня обсудили на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

В итоге к первому чтению депутаты подготовили соответствующий законопроект, который вносит дополнения в направления использования средств нормированного страхового запаса фонда в 2020—2022 годах, передает пресс-служба Госсовета РТ.

Ранее Министерство финансов Татарстана сообщило, что средства на мероприятия по борьбе с пандемией коронавируса выделяются из резервного фонда.

Общество Татарстан
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