Завтра в Нижнекамске откроют установку гидроочистки газойля на предприятии «Танэко»

Завтра утром президент РТ Рустам Минниханов в Нижнекамске посетит предприятие «Танэко», где состоится ввод в эксплуатацию крупного объекта — установки гидроочистки газойля, рассказала на брифинге Лилия Галимова.

Мощность объекта равна 850 тыс. тонн в год. Установка позволит получать дизельную фракцию для производства дизтоплива, соответствующего стандарту Евро-6, а также дополнительно — до 150 тыс. тонн в год дизтоплива стандарта евро-5 и до 800 тыс. тонн судового топлива.