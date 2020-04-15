В Москве скончались еще семь человек с коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Московский оперштаб отчитался о смерти еще семи человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

«В Москве скончались семь пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус», — цитирует RT сообщение штаба.

Самому молодому из скончавшихся было 36 лет. У него наблюдалась очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких. Самой возрастной из сегодняшних жертв было 86 лет.

Напомним, что по данным на утро среды в России число заболевших коронавирусом достигло 24 490 человек. При этом за сутки выявили 3 388 случаев.