Учебный год в Татарстане закончится в конце мая

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Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева заявила, учебный 2020/2021 год в Татарстане традиционно закончится в конце мая — 25-30 мая. Сейчас школьники учатся дистанционно.

«Если санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит, то накануне экзаменов мы сможем встретиться с учащимися 9-х и 11-х классов. Рассматривается вопрос о проведении ОГЭ на местах, но пока такого решения не принято по линии Министерства просвещения РФ. Поэтому регламент экзаменов будет дополнительно доведен», — цитирует ее «Татар-информ».

Напомним, сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году начнется 8 июня и завершится 11 июля.

Между тем, в этом году девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене (ОГЭ). Таким образом, школьникам надо будет сдать экзамены только по русскому языку и математике.