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Девятиклассники в этом году будут сдавать только два предмета

17:47, 09.04.2020
Девятиклассники в этом году будут сдавать только два предмета
Фото: realnoevremya.ru

В этом году девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене (ОГЭ). Таким образом, школьникам надо будет сдать экзамены только по русскому языку и математике.

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что соответствующие рекомендации ушли в регионы. При этом вносить изменения в содержание ЕГЭ и ОГЭ не будут, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские регионы должны обеспечить очное проведение ОГЭ по двум предметам.

ОбществоОбразование
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