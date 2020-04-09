Девятиклассники в этом году будут сдавать только два предмета

В этом году девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене (ОГЭ). Таким образом, школьникам надо будет сдать экзамены только по русскому языку и математике.

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что соответствующие рекомендации ушли в регионы. При этом вносить изменения в содержание ЕГЭ и ОГЭ не будут, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские регионы должны обеспечить очное проведение ОГЭ по двум предметам.