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В Татарстане задержали двоих браконьеров из Чувашии

17:53, 15.04.2020
В Татарстане задержали двоих браконьеров из Чувашии
Фото: ojm.tatarstan.ru

В татарстанском госзаказнике «Свияжский» задержали двоих браконьеров, прибывших из Чувашии. Они успели поймать сетью 26 рыб.

Заметили нарушителей во время рейда, который проводили начальник заказника и глава Верхнеуслонского райотдела Госкомитета РТ по биоресурсам, сообщает пресс-служба комитета.

На место были вызваны и сотрудники правоохранительных органов. Изъяты сети, лодка ПВХ.

Происшествия Татарстан
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