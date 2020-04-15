В Татарстане задержали двоих браконьеров из Чувашии
В татарстанском госзаказнике «Свияжский» задержали двоих браконьеров, прибывших из Чувашии. Они успели поймать сетью 26 рыб.
Заметили нарушителей во время рейда, который проводили начальник заказника и глава Верхнеуслонского райотдела Госкомитета РТ по биоресурсам, сообщает пресс-служба комитета.
На место были вызваны и сотрудники правоохранительных органов. Изъяты сети, лодка ПВХ.Происшествия Татарстан
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