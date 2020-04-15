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В Татарстане трое врачей заразились коронавирусом

11:38, 15.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане трое врачей заразились коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане трое врачей заразились коронавирусом, об этом сообщил глава Минздрава РТ Марат Садыков.

«Это три сотрудника, состояние у них удовлетворительное, они получают соответствующее лечение», — сказал он.

Напомним, что всего в Татарстане зарегистрировано 107 случаев заболевания, 17 человек выздоровели, летальных исходов нет. 58 пациентов находятся в стационарах, 5 в тяжелом состоянии, 32 на амбулаторном лечении.

ОбществоМедицина Татарстан
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