В Татарстане трое врачей заразились коронавирусом
В Татарстане трое врачей заразились коронавирусом, об этом сообщил глава Минздрава РТ Марат Садыков.
«Это три сотрудника, состояние у них удовлетворительное, они получают соответствующее лечение», — сказал он.
Напомним, что всего в Татарстане зарегистрировано 107 случаев заболевания, 17 человек выздоровели, летальных исходов нет. 58 пациентов находятся в стационарах, 5 в тяжелом состоянии, 32 на амбулаторном лечении.
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