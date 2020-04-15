В Татарстане трое врачей заразились коронавирусом

В Татарстане трое врачей заразились коронавирусом, об этом сообщил глава Минздрава РТ Марат Садыков.



«Это три сотрудника, состояние у них удовлетворительное, они получают соответствующее лечение», — сказал он.



Напомним, что всего в Татарстане зарегистрировано 107 случаев заболевания, 17 человек выздоровели, летальных исходов нет. 58 пациентов находятся в стационарах, 5 в тяжелом состоянии, 32 на амбулаторном лечении.

