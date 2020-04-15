Садыков рассказал подробности размещения прибывших туристов из Таиланда в Казань

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков рассказал подробнее о прибытии туристов из Таиланда в Казань.

Напомним, рейс прибудет в столицу Татарстана завтра, 16 апреля.Ожидается прибытие 115 человек, рассказал глава Минздрава РТ. Все они являются жителями различных субъектов РФ.

«Все прибывшие пассажиры будут помещены на двухнедельный карантин, кроме пассажиров, которые улетят в Уфу, — это жители Башкортостана», — рассказал Садыков.

В санатории «Ливадия» развернуто 200 коек. Персонал подготовлен к их приезду, в случае необходимости к работе привлекут специалистов из учебных заведений.

«Давайте не будем делить жителей России на ваших и наших», — добавил руководитель ведомства, при этом упомянув о безответственности тех, кто в тяжелой ситуации уехал отдыхать за рубеж, подвергая опасности не только себя, но и окружающих.