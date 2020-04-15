В Татарстане бизнесмен заказал мошенникам товар на 6 млн рублей

Потерпевшим по делу о мошенничестве стал альметьевский бизнесмен. По данным пресс-центра МВД по РТ, он доверился электронной рассылке от псевдопроизводителя и оформил заказ на 48 тонн изопропилового спирта по предоплате.



Полиция установила, что 8 апреля на электронную почту потерпевшего поступило письмо от неизвестного с выгодным ценовым предложением о реализации изопропилового спирта. Предприниматель написал ответное письмо, а затем связался с указанным в рассылке представителем. Тот представился ведущим экономистом отдела сбыта этого завода и подробно объяснил все нюансы будущей сделки, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Далее бизнесмену прислали договор по почте, он подписал его и получил еще пакет документов к договору поставки. После чего перечислил деньги, а 11 апреля потерпевший решил изучить официальный сайт завода поставщика. На нем-то и обнаружил информацию о мошеннических компаниях, которые действуют от имени завода-производителя. В списке потерпевший обнаружил и контакты фирмы, с которой заключил договор.