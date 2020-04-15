Российское правительство попросили вернуться к выдаче продуктовых карточек

Производители и поставщики продовольствия обратились к российских властям с инициативой вернуть продуктовые карточки.

Наименее обеспеченным гражданам, а также тем, кто потерял работу или доход в связи с ограничениями, введенными для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, предлагается раздать продуктовые карточки. Это поддержит не только население, но и бизнес.

«Такая мера не только поддержит граждан, чьи доходы по независящим от них причинам стали недостаточными для обеспечения неотложных нужд их самих и детей, находящихся на их иждивении, но и увеличит платежеспособный спрос на продукцию российских предприятий, что поможет сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса продавцов и поставщиков такой продукции», — передает заявление предпринимателей РБК.

Инициаторы обращения считают, что для финансирования проекта необходимо будет 800 млрд рублей. 10 млн россиян смогут получить карточки на сумму 10 тысяч рублей ежемесячно.



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