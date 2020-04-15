Ученые смогли напечатать на принтере структуру кораллов

Фото: Nature Communications, 2020 / Daniel Wangpraseurt et al.

Исследователи из Кембриджского университета смогли повторить структуру кораллов, напечатав ее на 3d-принтере. Предполагается, что это поможет при промышленном производстве биомассы.

Ученые решили искусственно произвести живую структуру, подобную кораллам, пишет N+1. Скелет производился из подходящего по оптическим свойства пластика.

Затем на этот скелет также при помощи принтера нанесли имитатор полипов — смесь из желеобразного геля и целлюлозных кристаллов, в которой были замешаны водоросли.

Авторы исследования считают, что оно даст другим ученым понимание того, как проводить лабораторные моделирования развития настоящих кораллов.

В перспективе эту технологию можно адаптировать для промышленного производства биомассы, из которой можно изготавливать, например, спирт и биодизель.