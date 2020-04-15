Haval запустит в России продажи внедорожника H5

Китайский автопроизводитель Haval готовится начать продажи внедорожника H5 в России. Автомобиль будет выпускаться на заводе компании в Тульской области.

Haval H5 получит четырехцилиндровый турбированный бензиновый двигатель объемом 2 л. Его мощность будет представлена в двух вариантах: 150 л. с. и 177 л. с. Также автомобиль оснащается 6-ступенчатой механической коробкой передач. У него полный привод с электроуправлением и системы помощи водителю на бездорожье, передает «Автостат».

Ранее сообщалось, что российские дилеры Haval в марте реализовали 1599 автомобилей. По итогам первых трех месяцев 2020 года в России было продано 4047 кроссоверов и внедорожников марки.