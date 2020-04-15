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В Татарстане потеплеет до +19°С

05:22, 15.04.2020
В Татарстане потеплеет до +19°С
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 15 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня и вечером синоптики предсказывают дождь в западных районах республики.

Ветер южный умеренный, днем и вечером местами сильный порывами до 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем поднимется от +14°С до +19°С. В Казани столбики термометров будут колебаться до 16—18 градусов тепла. В Набережных Челнах прогнозируется такая же температура.

Общество Татарстан
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