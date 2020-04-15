В Татарстане потеплеет до +19°С

В среду, 15 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня и вечером синоптики предсказывают дождь в западных районах республики.

Ветер южный умеренный, днем и вечером местами сильный порывами до 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем поднимется от +14°С до +19°С. В Казани столбики термометров будут колебаться до 16—18 градусов тепла. В Набережных Челнах прогнозируется такая же температура.