Ак Барс Банк присоединился к «Яндексу» в борьбе с пандемией

Ак Барс Банк стал первым партнером проекта «Яндекса» «Помощь рядом». Проект направлен на поддержку медицинских и социальных служб, которые оказались в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.



Перечисленные на финансирование проекта средства будут направлены на перевозку врачей, доставку лекарств, продуктов, товаров первой необходимости и тестов на коронавирус в Татарстане.



«Помощь — слово и действие, которые сейчас объединяют всех нас. Это то, без чего мы не сможем справиться в сложный для всех период. Ак Барс Банк не остается в стороне и прилагает все усилия, чтобы помочь тем, кто круглосуточно борется с эпидемией. Мы считаем важным направить ресурсы и технологии банка как на реализацию собственных социально значимых проектов, так и на поддержку значимых инициатив коллег и партнеров», — подчеркнул председатель правления ПАО «АК БАРС БАНК» Зуфар Гараев.



Партнерский материал