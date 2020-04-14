Пользователи Сети поделились первыми впечатлениями от сериала «Зулейха открывает глаза»
Пользователи соцсетей поделились своими впечатлениями от первой серии сериала «Зулейха открывает глаза», премьера которого стартовала вчера по «России-1».
«Реальное время» приводит подборку комментариев пользователей:
по федеральному каналу идет фильм зулейха открывает глаза и знаете что? мне безумно доставляет тот факт что в кинематографе начали показывать не только убийц-немцев доблестных русских и кауказцев но ещё НОРМАЛЬНЫХ татар— ivory powder (@HE_PACUCT) April 13, 2020
и когда в главных ролях женщина это тоже прекрасно!!!
#зулейхаоткрываетглаза— Королева вина (@korolevavina) April 13, 2020
Сильный фильм,мне нравится pic.twitter.com/EyByW7bCCU
русичка просит нас посмотреть сегодня «Зулейха открывает глаза», но мы сказали, что в 21:00 мы уже спим. классная написала родителям, чтоб наш сон передвинули на два часа. сегодня в девять вечера глаза открывает не только Зулейха, но и 11а— истеричный пидорский драг-рок (@cobzarr) April 13, 2020
Опять скоро «Зулейха открывает глаза» и вот насчёт ее глаз у меня возник вопрос:— G a b r i e l / B a i s h e v (@Govrie) April 14, 2020
Почему у Зулейхи глаза не зелёные? Ведь ее всю книгу называли «зеленоглазой»! Даже у моего родного брата глаза зелёные, а у нее в фильме глаза не зелёные! Хотя бы на постпродакшне покрасили бы!
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Вчера мы все начали смотреть #ЗулейхаОткрываетГлаза— Renata (@yuuki4436) April 14, 2020
Роман сам я не читала, но теперь очень хочу. Меня первая серия до мурашек пробила. Тем более я сама татарка и вся атмосфера мне очень знакома
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