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Пользователи Сети поделились первыми впечатлениями от сериала «Зулейха открывает глаза»

15:31, 14.04.2020
Пользователи Сети поделились первыми впечатлениями от сериала «Зулейха открывает глаза»
Фото: Дмитрий Резнов

Пользователи соцсетей поделились своими впечатлениями от первой серии сериала «Зулейха открывает глаза», премьера которого стартовала вчера по «России-1».

«Реальное время» приводит подборку комментариев пользователей:

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