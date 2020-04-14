Пользователи Сети поделились первыми впечатлениями от сериала «Зулейха открывает глаза»

Фото: Дмитрий Резнов

Пользователи соцсетей поделились своими впечатлениями от первой серии сериала «Зулейха открывает глаза», премьера которого стартовала вчера по «России-1».

«Реальное время» приводит подборку комментариев пользователей:

по федеральному каналу идет фильм зулейха открывает глаза и знаете что? мне безумно доставляет тот факт что в кинематографе начали показывать не только убийц-немцев доблестных русских и кауказцев но ещё НОРМАЛЬНЫХ татар

и когда в главных ролях женщина это тоже прекрасно!!! — ivory powder (@HE_PACUCT) April 13, 2020

русичка просит нас посмотреть сегодня «Зулейха открывает глаза», но мы сказали, что в 21:00 мы уже спим. классная написала родителям, чтоб наш сон передвинули на два часа. сегодня в девять вечера глаза открывает не только Зулейха, но и 11а — истеричный пидорский драг-рок (@cobzarr) April 13, 2020

Опять скоро «Зулейха открывает глаза» и вот насчёт ее глаз у меня возник вопрос:

Почему у Зулейхи глаза не зелёные? Ведь ее всю книгу называли «зеленоглазой»! Даже у моего родного брата глаза зелёные, а у нее в фильме глаза не зелёные! Хотя бы на постпродакшне покрасили бы! — G a b r i e l / B a i s h e v (@Govrie) April 14, 2020