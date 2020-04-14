Татарстан и Башкирия вошли в тройку самых упоминаемых регионов в контексте нацпроектов

Татарстан оказался на втором месте мартовского медиарейтинга в контексте национальных проектов.

Первое место заняла Нижегородская область, третье место — у Башкирии, говорится в исследовании «Медиалогии», подготовленном специально для портала «Будущее России. Национальные проекты».

В частности, СМИ освещали создание центров цифрового и гуманитарного профиля в регионе в рамках нацпроекта «Образование» и совместные научно-образовательные проекты между Intel и Нижегородским университетом.



В Татарстане интерес журналистов вызвала цифровизация государственных услуг в регионе и программы по строительству объектов спортивной инфраструктуры.

В Башкирии главными темами стали строительство инфраструктуры в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», создание в республике новых муниципальных модельных библиотек, а также получение местными больницами новых медицинских аппаратов.