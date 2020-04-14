Венчурный проект «Татфондбанка» по созданию вирусного ДНК-тестера «не выстрелил»

Тесты на вирус за 30 минут

Как выяснило «Реальное время», известный в прошлом совместный проект татарстанского производителя роботов и медицинских тренажеров «Эйдос» и «Татфондбанка», занимавшийся разработкой ДНК-тестов для определения штаммов вирусов и бактерий за 30 минут (такая технология пригодилась бы в период пандемии коронавируса), сейчас переживает не лучшие времена. Компанию «Эйдос-Днаформ», сменившую название на «Лайфомикс», терзают крупными судебными исками, а налоговая блокирует операции по счетам.

Компания «Эйдос-Днаформ» как юрлицо была создана еще в 2014 году, в 2015-м приобрела статус акционерного общества. В январе 2016 года 50%+1 акцию компании приобрел за 100 тысяч рублей «Татфондбанк» через один из своих паевых инвестфондов. Сообщалось, что в проект вкладывался и Роберт Мусин как частное лицо. Гендиректором компании стал Ленар Валеев — основатель группы компаний «Эйдос». Уставный капитал компании составил 100 млн рублей, активы на тот момент оценивались в 66,7 млн рублей.

Общий объем финансирования проекта со стороны «Татфондбанка» и лично Мусина не сообщался, но Валеев раскрывал в СМИ многие подробности партнерства. Например, он обещал, что ДНК-тестер может увидеть свет уже в 2017 году, а стоить он будет примерно как смартфон средней ценовой категории — около $200. Компания намеревалась занять до 2% мирового рынка подобных технологий, оценивавшегося на тот момент в $8,9 млрд, и до 20% российского рынка.

Валеев обещал, что ДНК-тестер может увидеть свет уже в 2017 году, а стоить он будет примерно как смартфон средней ценовой категории — около $200. Фото old.sk.ru

Компания «Эйдос-Днаформ» стала резидентом инновационного центра «Сколково», но в публикациях 2018 года она также упоминалась в таком качестве уже как АО «Лайфомикс» (название сменилось в октябре 2016-го). В «Сколково» сообщали, что разработка ДНК-тестов ведется под руководством японской сети институтов RIKEN. В сообщениях пресс-службы президента РТ от 2015 года также упоминается сотрудничество «Эйдоса» и японской компании Dnaform в области приборов ДНК-диагностики — видимо, отсюда и название компании как совместной российско-японской разработки.

ТФБ потянул за собой «Лайфомикс»

В истории «Татфондбанка» это был первый венчурный проект, доходность ожидалась фантастическая: до 50% годовых. На этом венчурная деятельность «Татфондбанка» и прекратилась: меньше чем через год в банке ввели мораторий на выплаты вкладчикам, а потом и лицензию отозвали.

Похоже, что крах «Татфондбанка» ударил и по этому проекту: во всяком случае, о выходе устройства на рынок так и не было объявлено. В 2018 году на сайте «Сколково» сообщалось, что проект, переименованный в «Лайфомикс», все еще разрабатывается. Но сейчас компания «Лайфомикс» уже лишилась статуса резидента «Сколково».

Ленар Валеев с конца 2016 года не руководит компанией. Сейчас гендиректором числится бизнесмен Александр Быков — он также руководит еще несколькими компаниями, занимающимися неспециализированной оптовой торговлей. На вопросы «Реального времени» о текущей деятельности «Лайфомикса» он отвечать отказался.

В истории «Татфондбанка» это был первый венчурный проект, доходность ожидалась фантастическая: до 50% годовых. Фото Олега Тихонова

Информация о текущей структуре собственников отсутствует в открытых источниках. В «Эйдосе» пока не ответили на запрос «Реального времени». Но, судя по всему, доля в 50%+1 акцию до сих пор «висит» на некогда связанных с ТФБ структурах — в частности, УК «Феникс капитал», бывшей УК «ТФБ капитал». В 2019 году долю в «Лайфомиксе» УК пыталась продать с торгов за 3,7 млн рублей. Любопытно, что вместе с этой долей структуры ТФБ также выставляли некие векселя «Лайфомикса» за 5,2 млн рублей. В одном из сообщений о торгах сказано, что цена этих векселей изначально составляла 490 млн рублей, однако затем планомерно снижалась.

Последняя информация о финансовых результатах «Лайфомикса» относится еще к 2017 году — тогда компания зафиксировала 52 млн рублей убытков. Единственная выручка компании была зафиксирована в 2016 году — ровно 20 млн рублей. При этом налоговая в марте 2020 года приостанавливала операции по счетам «Лайфомикса»: за компанией числятся долги по налогам на 138 тысяч рублей.

Как «Эйдос» повесил на «Лайфомикс» долг в 100 миллионов рублей

«Лайфомикс» в 2017 году проиграл в арбитражном суде иск на 100,2 млн рублей некоему индивидуальному предпринимателю Дмитрию Новикову. Как следует из материалов суда, права требования к «Лайфомиксу» образовались в результате переуступки их от «Эйдос-Медицины», одной из компаний Валеева.

«Эйдос-медицина», согласно документам суда, выполняла в 2016 году для «Лайфомикса» некие исследовательские и опытно-конструкторские работы на 98 млн рублей, «Лайфомикс» их не оплатил. В суде представитель «Лайфомикса» не отрицал наличия задолженности, спор шел вокруг неустойки еще на 2,2 млн рублей. Суд в итоге встал на сторону истца.

«Лайфомикс» в 2017 году проиграл в арбитражном суде иск на 100,2 млн рублей некоему индивидуальному предпринимателю Дмитрию Новикову. Фото Максима Платонова

Любопытно, что в рамках того же дела уже после вынесения решения до сих пор меняется ситуация. Сначала договор цессии был расторгнут, и Новикова в качестве взыскателя вновь сменила «Эйдос-Медицина». А сейчас в суде рассматривается ходатайство о замене «Эйдос-Медицины» на уже упомянутую выше УК «Феникс-Капитал».

«Татфондбанк» в лице АСВ и сам подавал два иска в арбитраж к «Лайфомиксу», но это были уже совсем незаметные суммы в несколько тысяч рублей.

Александр Артемьев