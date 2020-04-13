«МегаФон» открыл безлимитный доступ к соцсетям, сервисам доставки и информационным ресурсам
«МегаФон» в условиях самоизоляции запустил открыл безлимитный доступ к ряду крупных интернет-сервисов. Подключение осуществляется через специальную бесплатную опцию. Бесплатный доступ будет действовать до 31 мая 2020 года.
В число таких сервисов вошли ресурсы, особенно востребованные сейчас, когда все вынуждены соблюдать режим самоизоляции и находиться дома, — мессенджеры, электронная почта, сервисы доставки еды, образовательные порталы и информационные ресурсы. Трафик на эти ресурсы у всех, подключивших опцию, тарифицироваться не будет.
- Так, абоненты получают безлимитный доступ к мессенджерам WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook Messenger, ТамТам, Snapchat, Skype, сервисам электронной почты Gmail, «Яндекс.Почта», «Почта Mail.ru».
- Также бесплатный доступ будет открыт для сервисов доставки еды Delivery Club, «Яндекс.Еда», «Сбермаркет», покупок на сайтах «Аптека.ру», «Все аптеки, Здравсити», а также онлайн-консультаций врачей на ресурсе «Доктор рядом».
- Кроме того, открыт безлимитный доступ на ресурсы «Интерактивный Яндекс.Учебник», «Открытое образование», сервис изучения английского языка Skyeng.
- Также абоненты получат безлимитный доступ к внутренним ресурсам оператора: «МегаФон ТВ и сервисам «МегаФон Книги» и «МегаФон Пресса».
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