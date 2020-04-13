«МегаФон» открыл безлимитный доступ к соцсетям, сервисам доставки и информационным ресурсам

«МегаФон» в условиях самоизоляции запустил открыл безлимитный доступ к ряду крупных интернет-сервисов. Подключение осуществляется через специальную бесплатную опцию. Бесплатный доступ будет действовать до 31 мая 2020 года.

В число таких сервисов вошли ресурсы, особенно востребованные сейчас, когда все вынуждены соблюдать режим самоизоляции и находиться дома, — мессенджеры, электронная почта, сервисы доставки еды, образовательные порталы и информационные ресурсы. Трафик на эти ресурсы у всех, подключивших опцию, тарифицироваться не будет.