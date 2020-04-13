За время самоизоляции в Казани увеличилось количество убийств и грабежей

За время самоизоляции в Казани возросло количество убийств и преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью лицами, находящимися в алкогольном опьянении, а число грабежей выросло с 8 до 10—14 в неделю, рассказали во время заседания Штаба по противодействию распространения коронавируса в мэрии Казани.



В основном совершаются грабежи в магазинах, предмет посягательства преступников — продукты питания и алкоголь.

Каждое третье преступление в городе — в сфере информационных технологий. Увеличилось число краж со счетов под предолгом моментального выигрыша с 2-3 случаев до 10 в неделю.

«Под действия мошенников попадают аптеки. Звонят сотрудникам от имени заведующих с указанием о переводе денежных средств якобы на закупку товаров», — рассказал заместитель начальника МВД по Казани Валерий Саматошенков. Кроме того, мошенники и спекулянты наживаются на продаже масок.