В Индии проверяют соблюдение режима самоизоляции с помощью селфи

Власти нескольких штатов Индии начали использовать приложение Quarantine Watch для отслеживания нарушения режима самоизоляции. Сервис определяет местоположение людей и просит каждый час делать селфи в качестве доказательства присутствия дом.

Селфи можно не отправлять с 10 вечера до 7 утра, когда люди спят, сообщает Npr.

Такие меры вызвали споры среди правозащитников, которые считают усилия властей навязчивыми и подвергающими данные пользователей опасности.

Ранее в Татарстане сократили использование некоторых СМС-пропусков для выхода из дома.