В Индии проверяют соблюдение режима самоизоляции с помощью селфи
Власти нескольких штатов Индии начали использовать приложение Quarantine Watch для отслеживания нарушения режима самоизоляции. Сервис определяет местоположение людей и просит каждый час делать селфи в качестве доказательства присутствия дом.
Селфи можно не отправлять с 10 вечера до 7 утра, когда люди спят, сообщает Npr.
Такие меры вызвали споры среди правозащитников, которые считают усилия властей навязчивыми и подвергающими данные пользователей опасности.
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