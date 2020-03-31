В Госдуме рассказали, как уплачивать налог на проценты по вкладам

В Госдуме объяснили порядок начисления процентных доходов по вкладам, которые превышают один миллион рублей.

Согласно документу Госдумы, налогом будет облагаться превышение суммы доходов в виде процентов, полученных вкладчиком в течение налогового периода по всем банковским вкладам (остаткам на счетах), над суммой процентов, «рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки <...>, действующей на первое число налогового периода, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей», — передает «РИА Новости».

То есть при текущей ключевой ставке в 6% доход до 60 тысяч рублей в год не будет облагаться налогом. Депозиты со ставкой менее одного процента, а также эскроу-счета также не будут облагаться налогом.

Налог на доходы по банковским вкладам начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году.

Напомним, о введении нового налога на доход с банковских вкладов сообщил президент Владимир Путин в своем обращении.