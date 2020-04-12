Эксперт Общественной палаты Татарстана рассказал, как работают кредитные каникулы в банках

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Эксперт Общественной палаты РТ Фанис Хусаинов выступил с пояснениями к новому закону, который позволяет взять кредитные каникулы в случае сокращения доходов из-за режима самоизоляции и пандемии коронавируса.

Отсрочку по кредитным платежам могут получить должники, взявшие потребительский кредит на сумму не больше 250 тысяч рублей, рассказал специалист. По автокредитам на каникулы можно рассчитывать при сумме до 600 тысяч рублей. В случае с ипотекой — 1,5 млн рублей, кредитные карты должны быть с лимитом до 100 тысяч рублей.

Эксперт успокоил слушателей, уточнив, что при получении кредитных каникул на полгода сумма выплат в последующем не увеличится. Срок кредита автоматически будет продлеваться на полгода.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин пообещал отсрочки по кредитам в качестве одной из мер поддержки граждан во время пандемии коронавируса и режима самоизоляции. Однако на кредитные каникулы могут рассчитывать только те, чьи доходы упали после начала карантина.