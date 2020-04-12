Александр Васильев попал в больницу с пневмонией

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Историк моды и телеведущий Александр Васильев госпитализирован. У него диагностировано двустороннее воспаление легких.

Ведущий шоу «Модный приговор» уже сдал анализы на коронавирус, но результаты пока не известны, передает «Комсомольская правда».

«Сегодня узнала, что уже второй мой коллега болен двусторонней пневмонией», — передает газета слова новой ведущей шоу Екатерины Гордон.

Ранее стало известно, что COVID-19 выявлен у Надежды Бабкиной, которая также вела передачу на Первом канале.