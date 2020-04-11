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Татарстан стал лидером по числу заявок на Всероссийский грантовый конкурс молодежных инициатив

19:21, 11.04.2020
Татарстан стал лидером по числу заявок на Всероссийский грантовый конкурс молодежных инициатив
Фото: minmol.tatarstan.ru

Татарстан стал лидером по числу заявок на Всероссийский грантовый конкурс молодежных инициатив. Всего было подано 406 проектов от физических лиц из РТ и 62 проекта от 8 татарстанских вузов, они запросили на реализацию своих идей 272,2 млн рублей.

Так, 181 заявку оформили жители Казани, 58 — Набережных Челнов, 26 — Нижнекамска. Самыми популярными номинациями у татарстанцев стали «Патриотическое воспитание» (65 заявок), «Студенческие инициативы» (61 заявка) и «Спорт. ЗОЖ. Туризм» (56 заявок).

Прием заявок завершился 8 апреля, их поступило 12 217 штук. Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет в рамках конкурса могут получить поддержку от 10 тыс. до 2,5 млн рублей на реализацию своего проекта, сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи РТ.

Ранее в марте руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев и министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов наградили победителей I Республиканского конкурса грантов для физических лиц. Общий бюджет конкурса составил 7 млн рублей, эту сумму разделят между собой 70 победителей из 33 районов.

Общество Татарстан
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