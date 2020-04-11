Татарстан стал лидером по числу заявок на Всероссийский грантовый конкурс молодежных инициатив

Татарстан стал лидером по числу заявок на Всероссийский грантовый конкурс молодежных инициатив. Всего было подано 406 проектов от физических лиц из РТ и 62 проекта от 8 татарстанских вузов, они запросили на реализацию своих идей 272,2 млн рублей.

Так, 181 заявку оформили жители Казани, 58 — Набережных Челнов, 26 — Нижнекамска. Самыми популярными номинациями у татарстанцев стали «Патриотическое воспитание» (65 заявок), «Студенческие инициативы» (61 заявка) и «Спорт. ЗОЖ. Туризм» (56 заявок).

Прием заявок завершился 8 апреля, их поступило 12 217 штук. Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет в рамках конкурса могут получить поддержку от 10 тыс. до 2,5 млн рублей на реализацию своего проекта, сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи РТ.

Ранее в марте руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев и министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов наградили победителей I Республиканского конкурса грантов для физических лиц. Общий бюджет конкурса составил 7 млн рублей, эту сумму разделят между собой 70 победителей из 33 районов.