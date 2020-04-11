Российское посольство в Турции сообщило о переносе вывозного рейса из Антальи в Москву

Рейс из Антальи в Москву, которым 11 апреля должны были быть вывезены граждане РФ, переносится на неопределенный срок. Сообщение об этом опубликовано в Twitter посольства РФ в Турции в пятницу.

«В связи с введением в мегаполисах Турции (включая Анталью) запрета на выход на улицу с 0:00 11.04 до 24:00 12.04 запланированный на 11.04 «вывозной рейс» Анталья — Москва переносится на период после отмены действия комендантского часа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что о новой дате рейса Анталья — Москва будет сообщено дополнительно.

Ранее на территории Турции в 30 городах был введен 48-часовой комендантский час с запретом на выход из домов.