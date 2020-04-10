Эксперт рассказал о подоплеке нефтяных соглашений ОПЕК+

Главный редактор портала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич рассказал о подоплеке нефтяных соглашений ОПЕК+. Ролик опубликован на YouTube.

По мнению эксперта, переговоры ОПЕК+ 9 марта происходили не столько по инициативе Саудовской Аравии или России, сколько США.

Управление информации при Министерстве энергетики США 6 марта успело опубликовать измененный прогноз на 2019 год: по оценке экспертов управления при сохранении цены на баррель нефти сорта WTI около $25, а снижение объемов добычи нефти на территории этой страны к концу года достигнет 1,6 млн баррелей в сутки без соглашений ОПЕК+ или ОПЕК++.

Кроме того, падение цены беспокоит не только страны-участницы сделки. Например, снизилась добыча в Канаде и Бразилии, а пандемия коронавируса оказывает большее давление на спрос.

А попытки Саудовской Аравии вытеснить российских поставщиков с европейского рынка не венчаются успехом. «Упал спрос на все виды нефтепродуктов, емкости европейских НПЗ заполнены едва ли не на 100 процентов», — подчеркивает Марцинкевич.

Прогнозы говорят о том, что пандемия коронавируса приведет к снижению объемов спроса на нефть во II квартале 2020 года на 10—15 млн баррелей в сутки, то есть на 10—15%. По словам эксперта, это показывает ошибочный ультиматум Саудовской Аравии, которая 6 марта требовала снизить объем добычи на 1,5 млн баррелей в сутки.