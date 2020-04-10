Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии снижение объемов добычи нефти
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом.
В частности, стороны обсудили вопросы, связанные с переговорами ОПЕК+ относительно снижения объемов добычи нефти, сообщается на сайте Кремля.
Напомним, вчера в ходе встречи по новой сделке ОПЕК+ все страны-участницы согласились с условиями новой сделки по сокращению добычи нефти.
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