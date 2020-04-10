Самозанятых в Татарстане привлекли к пошиву масок

Во всех муниципальных образованиях Татарстана для того, чтобы обеспечить медиков, волонтеров, непрерывно работающие предприятия масками, привлекли самозанятых и частные швейные мастерские.

Например, нетканый материал для масок в Нижнекамске предоставила компания «Полиматиз». Из него изготовят порядка 100 тыс. масок, которые получат волонтеры, ветераны, работники, выполняющие социальную миссию и контактирующие с большим количеством людей ежедневно, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов провел онлайн-встречу с самозанятыми гражданами республики. На ней обсуждались возможности господдержки, в частности включение самозанятых в разряд малого и среднего бизнеса.

