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Самозанятых в Татарстане привлекли к пошиву масок

20:17, 10.04.2020
Самозанятых в Татарстане привлекли к пошиву масок
Фото: realnoevremya.ru

Во всех муниципальных образованиях Татарстана для того, чтобы обеспечить медиков, волонтеров, непрерывно работающие предприятия масками, привлекли самозанятых и частные швейные мастерские.

Например, нетканый материал для масок в Нижнекамске предоставила компания «Полиматиз». Из него изготовят порядка 100 тыс. масок, которые получат волонтеры, ветераны, работники, выполняющие социальную миссию и контактирующие с большим количеством людей ежедневно, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов провел онлайн-встречу с самозанятыми гражданами республики. На ней обсуждались возможности господдержки, в частности включение самозанятых в разряд малого и среднего бизнеса.

ОбществоВластьЭкономикаБизнес Татарстан
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