Число обращений казанцев к психологам выросло за неделю в 1,5 раза

Число казанцев, которые обращаются за психологической помощью в связи с режимом самоизоляции, увеличилось в 1,5 раза за неделю.

К специалистам центра «Доверие» обращаются жители столицы Татарстана, которым сложно адаптироваться к режиму самоизоляции и которые испытывают тревогу из-за распространения коронавирусной инфекции.

Со 2 по 9 апреля на горячую линию центра позвонили 68 человек. В период с 28 марта по 2 апреля за помощью к психологам обратились 40 жителей города.

На этой неделе в центр звонили и пожилые люди от 60 до 85 лет. Они поделились своими опасениями заразиться коронавирусом нового типа или по поводу возможного заболевания близких. Чаще всего за психологической помощью обращались женщины.

Также увеличилось количество звонков от граждан, испытывающих сложности в адаптации к условиям самоизоляции. При этом если ранее звонивших интересовало, чем себя занять во время вынужденной самоизоляции, то теперь большинство обратившихся высказывали возмущение и недовольство по поводу сложившейся ситуации и произошедших из-за этого изменений, передает мэрия Казани.

Гораздо больше звонков стало от людей, переживающих по поводу одиночества. За неделю к психологам обратились 12 человек, которые испытывали нехватку живого общения, обдумывали планы на будущее, искали смысл жизни.