В Минтруде Татарстана разъяснили, как подавать заявление о постановке на учет в качестве безработного

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Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова в ходе брифинга разъяснила, как можно подать заявление о постановке на учет в качестве безработного и о получении пособия по безработице.

С 8 апреля его можно подать через портал «Работа в России» (с резюме) и через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг.

«Учитывая, что вот такой режим регистрации безработных осуществляется впервые в дистанционном режиме и достаточно большой, отладка Единого портала государственных и муниципальных услуг сейчас еще продолжается, и поэтому в основном осуществляется регистрация через портал «Работа в России», — отметила Зарипова.

Ранее президент России Владимир Путин в обращении заявил, что всем, кто потерял работу с 1 марта 2020 года и обратился в службы занятости, будет выплачиваться пособие по верхней планке в размере 12 130 рублей.