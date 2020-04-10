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В Альметьевске задержали мужчину, который прибыл из Таджикистана и нарушил условие карантина

15:14, 10.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Альметьевске задержали мужчину, который прибыл из Таджикистана и нарушил условие карантина
Фото: realnoevremya.ru

В Альметьевске сотрудники полиции остановили сегодня на контрольном пункте нарушителя самоизоляции. Об этом сообщили в оперативном штабе РТ.

У водителя и пассажира ВАЗ-2110 имелись справки для выхода из дома. Выяснилось, что 47-летний пассажир 3 апреля прибыл из Таджикистана и обязан был находиться на 14 дневном карантине. По его словам, он решил съездить на стоянку и посмотреть состояние своего автомобиля.

В отношении мужчины составили административный протокол. Материал направлен в суд для принятия решения.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился усилить патрулирование городов республики из-за жалоб на выросшее количество людей на улице.

Происшествия Татарстан
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