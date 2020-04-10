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Бывшая чиновница из Чувашии возглавила Росздравнадзор

13:57, 10.04.2020
Бывшая чиновница из Чувашии возглавила Росздравнадзор
Фото: gov.cap.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Аллу Самойлову главой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Распоряжение размещено на сайте правительства.

Ранее должность главы Росздравнадзора занимал Михаил Мурашко, в начале этого года его назначили министром здравоохранения.

Самойлова занимала должность начальника управления государственных программ в сфере здравоохранения в Росздравнадзоре. Также она занимала пост главы Минздрава Чувашии и ОАО «Санаторий «Чувашиякурорт».

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