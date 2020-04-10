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Абдулганиев встретится с представителями «Новой Туры», «Алтына», «Порта»

13:20, 10.04.2020
Абдулганиев встретится с представителями «Новой Туры», «Алтына», «Порта»
Фото: realnoevremya.ru

В субботу планируется встреча уполномоченного по защите прав предпринимателей — помощника президента РТ Фарида Абдулганиева с представителями торговых комплексов «Вьетнамский», «Новая Тура», «Алтын», «Бикзур», «Порт» и т. д. Эту информацию «Реальному времени» подтвердил пресс-секретарь бизнес-омбудсмена Александр Андреев.

Встреча пройдет в онлайн-режиме.

На минувшей неделе «Реальное время» сообщило о письме предпринимателей Фариду Абдулганиеву с просьбой о помощи.

ОбществоВласть Татарстан
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