Абдулганиев встретится с представителями «Новой Туры», «Алтына», «Порта»

В субботу планируется встреча уполномоченного по защите прав предпринимателей — помощника президента РТ Фарида Абдулганиева с представителями торговых комплексов «Вьетнамский», «Новая Тура», «Алтын», «Бикзур», «Порт» и т. д. Эту информацию «Реальному времени» подтвердил пресс-секретарь бизнес-омбудсмена Александр Андреев.

Встреча пройдет в онлайн-режиме.

На минувшей неделе «Реальное время» сообщило о письме предпринимателей Фариду Абдулганиеву с просьбой о помощи.