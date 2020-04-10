Госкомитет Татарстана по туризму ответил на самые популярные вопросы

За прошедшую неделю на телефон горячей линии Госкомитета Татарстана по туризму поступило 200 звонков.

«Реальное время» публикует ответы на самые часто задаваемые вопросы на этой неделе:

1. Как вернуть денежные средства за неиспользованные путевки?

В соответствии со ст. 10 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» туристы по соглашению с туроператором могут перенести сроки путешествия, в том числе с выбором другого направления на удобные даты в течение года, а также принять иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон. При несогласии туриста с предложением он имеет право расторгнуть договор, также он может оспорить действия туроператора в судебном порядке.

2. Какую сумму должен вернуть туроператор при расторжении договора о путешествии в страны, в отношении которых не введен режим угрозы жизни и безопасности туристов?

В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг (п. 3 ст. 781 Гражданского кодекса РФ).

3. Куда обращаться для возврата денежных средств за авиа- и РЖД-билеты?

Для возврата денежных средств за услуги по бронированию необходимо обращаться по месту приобретения билетов.

4. Как вернуться на родину гражданам, находящимся за рубежом?