Американский ученый заявила, что коронавирус не передается через еду

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Сотрудник Университета штата Огайо, США, доктор Санья Илич опровергла один из мифов о распространении коронавируса. Она объявила, что заразиться COVID-19 через еду нельзя.

«Коронавирус не является желудочно-кишечным заболеванием, инфекция COVID-19 не размножается на еде», — подчеркнула ученая в своей статье для MedicalXpress.

Она добавила, что вирусы не размножаются на поверхностях. Для этого им необходим хозяин.

Как специалист в области питания и безопасности продуктов Санья Илич предупредила о необходимости мыть продукты из супермаркета, чтобы не подхватить коронавирус.

При этом она обратила внимание, что пока не зарегистрировано случаев передачи вируса через службы доставки готовой еды.