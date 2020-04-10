Эрмитаж показал жизнь музейных котов во время самоизоляции — видео

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Коты Эрмитажа в условиях закрытого для посетителей музея живут своей обычной жизнью.

«Эрмитажные коты передают всем привет. С ними все хорошо. За ними присматривают, гладят, кормят, а иногда — даже дают всякие вкусности. Сейчас все эти обязанности, помимо всего остального, легли на плечи службы музейной безопасности», — говорится в сообщении, сопровождающем видео.

В музее также отметили, что после окончания режима самоизоляции любой желающий сможет забрать понравившееся животное.

«Поэтому если вы, посмотрев это видео, понимаете, что не сможете жить без этих чудесных мордашек — пишите нам... После завершения изоляции мы передадим вам контакты, и вы можете связаться с ответственными работниками, пройти собеседование и забрать к себе настоящего эрмитажного кота», — сообщает Эрмитаж.