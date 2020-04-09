Эксперты предупредили о торговле несуществующими масками в интернете

Специалисты Infosecurity a Softline Company зафиксировали почти 26 тыс. новых сайтов, посвященных продаже медицинских масок.

Однако создатели некоторых из них зарабатывают на «продаже» несуществующего товара.

Например, один из русскоязычных ресурсов предлагает заказать у них на сайте минимальную партию масок в размере 200 тыс. штук при цене 7 центов за одну.

При этом деньги предлагается переводить по системам переводов через гаранта: указать в качестве получателя перевода своего родственника или друга, отправить скан квитанции, а после получения товара изменить получателя на нужного.

Как отметил заместитель генерального директора компании Игорь Сергиенко, в обычных условиях данная схема «приведет в ужас любого адекватного бухгалтера или сотрудника службы экономической безопасности предприятия», однако в условиях пандемии и повышенного ажиотажа вокруг масок это срабатывает, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в Татарстане порядка 55 предприятий, которые шьют маски. С ними можно связаться, чтобы приобрести средства индивидуальной защиты.

