В Казани обнаружили «стеклянную» свалку высотой с двухэтажный дом

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В Казани на улице Гвардейской экологи обнаружили свалку из разбитой стеклотары высотой с двухэтажный дом.

Так, площадь бытовых отходов, большую часть из которых составили стеклянные бутылки, составила 501 кв. м.

Сейчас инспекторами Минэкологии РТ возбуждено административное расследование. Виновных привлекут к ответственности согласно ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления», сообщает пресс-служба ведомства.