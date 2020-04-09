В Татарстане экс-чиновницу исполкома района заподозрили в «передаче» безработной 2 млн рублей из бюджета

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении 61-летней бывшей начальницы отдела жилищной политики исполнительного комитета Черемшанского муниципального района.



По версии следствия, в мае 2016 подозреваемая, несмотря на отсутствие оснований у жительницы Черемшанского района для участия в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017 годы», незаконно внесла ее в соответствующий список участников и реестр. В итоге жительница получила социальную выплату в размере 2 млн рублей, сообщили в СК.

По данным МВД по РТ, безработная гражданка, которую подозреваемая внесла в список участников программы, получала выплату с июля 2016 года по август 2018 года.